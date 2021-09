Orléans Cathédrale Sainte-Croix d'Orléans Loiret, Orléans Cathédrale Orléans Cathédrale Sainte-Croix d’Orléans Orléans Catégories d’évènement: Loiret

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

lieu de départ : A l’intérieur de la cathédrale, sous l’orgue Adaptable en fonction des offices et manifestations prévues La visite débutera par une présentation historique de la cathédrale depuis son origine jusqu’à la fin de sa reconstruction au 19e siècle. Un accent sera mis sur l’histoire de Jeanne d’Arc et son rôle vis-à-vis de la ville d’Orléans ainsi que sur les Guerres de Religion ayant affecté l’édifice. Organisé par l’association des amis de la cathédrale d’Orléans. **Limité à 20 personnes, durée 30 à 45 min.** VISITE GUIDEE : L’INTERIEUR DE LA CATHEDRALE Cathédrale Sainte-Croix d’Orléans Place Sainte-Croix, 45000 Orléans Orléans Loiret

