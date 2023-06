Partez à l’ascension de la plateforme de la cathédrale Cathédrale Notre-Dame Strasbourg, 16 septembre 2023, Strasbourg.

Partez à l’ascension de la plateforme de la cathédrale 16 et 17 septembre Cathédrale Notre-Dame L’accès à la montée peut être temporairement fermé en raison d’une trop forte affluence (limite de 100 personnes sur l’ensemble du circuit), aléas météorologiques, etc.

Gravissez les 330 marches qui vous séparent de la plateforme pour découvrir des hauts-lieux strasbourgeois. Cette montée de 66 mètres réserve également de nouvelles expériences ludiques et visuelles :

un voyage dans le temps à 360° avec VR Strasbourg Cathédrale,

un Livre d’or numérique pour graver virtuellement son nom dans la pierre,

des films et animations en 3D,

mais aussi une vue à couper le souffle (en plus de la montée des 330 marches) sur les autres monuments emblématiques de Strasbourg, les Vosges et la Forêt Noire.

– La montée est réservée aux personnes en bonne condition physique.

– Les mineurs doivent être accompagnés d’un responsable majeur.

– Un filtrage est effectué à l’entrée pour des questions de sécurité. Les visiteurs sont invités à ne pas venir avec de grands sacs ou bagages (pas de consigne).

L’accès se fait au sud par la place du Château. L’entrée de la loge-caisse est située sur le côté sud du massif occidental de la cathédrale.

Cathédrale Notre-Dame Place de la Cathédrale, 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Krutenau Bas-Rhin Grand Est 03 88 36 53 90 http://www.strasbourg.eu/jep https://fr-fr.facebook.com/strasbourg.eu;https://twitter.com/strasbourg Située sur le secteur de la Grande-Île, patrimoine mondial de l’Unesco, la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg est l’une des seules grandes cathédrales gothiques de France qui s’élève encore dans un tissu urbain médiéval préservé.

La Cathédrale gothique Notre-Dame de Strasbourg, dont les travaux s’échelonnèrent de 1150 à 1439 fut, jusqu’au XIXe siècle, l’édifice le plus élevé de la chrétienté. Elle est reconnaissable par son unique clocher surmonté d’une flèche. Sa dentelle de pierre, sa statuaire, ses vitraux sont autant d’éléments qui ont amené Victor Hugo à la qualifier de « prodige du gigantesque et du délicat ».

Le portail Saint-Laurent, remarquable par son riche décor de style gothique tardif, fait aujourd’hui l’objet de toutes les attentions. Une opération globale de conservation restauration est programmée entre 2021 et 2024 pour préserver cet ensemble architectural et ainsi lui redonner sa lisibilité et sa majesté. Tram A, D : arrêt Grand’Rue.

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-17T13:30:00+02:00 – 2023-09-17T19:30:00+02:00

