La Cathédrale en Lumière Cathédrale Notre Dame Saint-Paul-Trois-Châteaux, 8 décembre 2023, Saint-Paul-Trois-Châteaux.

Saint-Paul-Trois-Châteaux,Drôme

Une soirée d’exception partagée entre concert et dégustation restauration dans une cathédrale illuminée à la bougie..

2023-12-08 20:00:00 fin : 2023-12-08 22:00:00. .

Cathédrale Notre Dame chemin de Causeran

Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



An exceptional evening of concerts and food and wine tasting in a candlelit cathedral.

Una velada excepcional de conciertos y degustaciones gastronómicas y vinícolas en una catedral a la luz de las velas.

Ein außergewöhnlicher Abend, der zwischen Konzert und Verkostung in einer mit Kerzen beleuchteten Kathedrale geteilt wird.

Mise à jour le 2023-10-31 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence