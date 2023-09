Cycle de conférences « Les chemins de lumière » Cathédrale Notre-Dame Reims, 30 septembre 2023, Reims.

Reims,Marne

La cathédrale de Reims sera le cadre de trois conférences fascinantes réparties sur trois périodes distinctes. Plongez-vous dans l’histoire et la sagesse contemporaine au cœur de ce joyau du XIIIe siècle.

– Samedi 30 septembre : Du pinceau à la photographie par drone, les nouvelles technologies au service de l’archéologie

– Samedi 7 octobre : Du roman au gothique

– Samedi 14 octobre : Jean d’Orbais, inventeur de la fenêtre gothique.

2023-09-30 fin : 2023-09-30 . .

Cathédrale Notre-Dame Place du Cardinal Luçon

Reims 51100 Marne Grand Est



Reims Cathedral will be the setting for three fascinating lectures spread over three distinct periods. Immerse yourself in the history and contemporary wisdom of this 13th-century jewel.

– Saturday September 30: From paintbrushes to drone photography, new technologies in the service of archaeology

– Saturday, October 7: From Romanesque to Gothic

– Saturday, October 14: Jean d’Orbais, inventor of the Gothic window

La catedral de Reims será el escenario de tres fascinantes conferencias repartidas en tres periodos distintos. Sumérjase en la historia y la sabiduría contemporánea de esta joya del siglo XIII.

– Sábado 30 de septiembre: De los pinceles a la fotografía con drones, las nuevas tecnologías al servicio de la arqueología

– Sábado 7 de octubre: Del románico al gótico

– Sábado 14 de octubre: Jean d’Orbais, inventor de la ventana gótica

Die Kathedrale von Reims ist die Kulisse für drei faszinierende Vorträge, die sich über drei verschiedene Zeiträume erstrecken. Tauchen Sie in diesem Juwel aus dem 13. Jahrhundert in die Geschichte und die Weisheit der Gegenwart ein.

– Samstag, 30. September: Vom Pinsel bis zur Drohnenfotografie: Neue Technologien im Dienste der Archäologie

– Samstag, 7. Oktober: Von der Romanik zur Gotik

– Samstag, 14. Oktober: Jean d’Orbais, Erfinder des gotischen Fensters

Mise à jour le 2023-09-27 par Office de tourisme du Grand Reims