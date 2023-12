Concert Chorale Emergence Cathédrale Notre Dame Lescar, 20 janvier 2024, Lescar.

Lescar Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 20:30:00

fin : 2024-01-20

L’ensemble chantera deux pièces classiques, d’Eric Whitacre et de Morten Lauridsen… puis changera radicalement de tempo et d’ambiance – nous fêtons la nouvelle année ! avec Don’t Worry, Be Happy de Bobby McFerrin pour lancer une des séquences pop et jazz : Java Jive, Short People entre autres, sans oublier une nouvelle pièce pour ce concert ou nous nous projetons avec espoir vers l’année à venir : What A Wonderful World, de Thiele et Weiss. Samuel Jean nous fera l’immense plaisir d’interpréter au piano la chanson iconique du Magicien d’Oz, Somewhere Over the Rainbow, dans sa version jazzy de Keith Jarrett. Avant de vous présenter un medley d’extraits de West Side Story de Leonard Bernstein, ÉMERGENCE chantera deux pièces à ambiance recueillie de Samuel Barber et de Morten Lauridsen.

Et pour finir, en ambiance festive, retour, bien sûr, au swing et au jazz !.

Cathédrale Notre Dame Place Royale

Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-09 par OT Pau