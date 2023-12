Apaul’hom et les « petites voix » Cathédrale Notre Dame Lescar, 4 décembre 2023, Lescar.

Lescar,Pyrénées-Atlantiques

La chorale de chœurs d’homme « Apaul’hom » et les chœurs d’enfants de la cité des arts: « petites voix » , « pitchouns » et « jovents », dirigés par Alexandra Gjocaj, vous chantent Noël !.

2023-12-22 fin : 2023-12-22 . EUR.

Cathédrale Notre Dame Place Royale

Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The « Apaul’hom » men’s choir and the « petites voix », « pitchouns » and « jovents » children’s choirs from the Cité des Arts, directed by Alexandra Gjocaj, sing Christmas carols for you!

El coro masculino « Apaul’hom » y los coros infantiles « petites voix », « pitchouns » y « jovents » de la Cité des Arts, dirigidos por Alexandra Gjocaj, cantarán villancicos para usted

Der Männerchor « Apaul’hom » und die Kinderchöre der Cité des Arts: « petites voix », « pitchouns » und « jovents », unter der Leitung von Alexandra Gjocaj, singen Ihnen ein Weihnachtslied!

Mise à jour le 2023-12-01 par OT Pau