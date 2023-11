Le Choeur de l’Orchestre de Pau chante Noël Cathédrale Notre Dame Lescar, 16 décembre 2023, Lescar.

Lescar,Pyrénées-Atlantiques

Le Choeur de l’Orchestre de Pau vous invite à rêver…… !

Les extraits de grandes œuvres du répertoire d’Oratorio (Magnificat de Bach, Oratorio de Noël de Saint Saens, Messe de Minuit de Charpentier, Messie de Haendel….) viennent rencontrer les très célèbres Carols (chants de Noël) anglais ( A ceremony of carols, Jingle bells, we wish you a merry Christmas….)

….Joie, Douceur, Féerie….

!!!!! BELLE SOIREE DE NOËL !!!!!.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . EUR.

Cathédrale Notre Dame Place Royale

Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Orchestre de Pau Choir invites you to dream……!

Excerpts from the great works of the Oratorio repertoire (Bach’s Magnificat, Saint Saens’ Oratorio de Noël, Charpentier’s Messe de Minuit, Handel’s Messiah….) meet the famous English Carols (A ceremony of carols, Jingle bells, we wish you a merry Christmas….)

?.joy, sweetness, enchantment….

!!!!! MERRY CHRISTMAS !!!!!

¡El Choeur de l’Orchestre de Pau le invita a soñar……!

Extractos de las grandes obras del repertorio oratorio (Magnificat de Bach, Oratorio de Navidad de Saint Saens, Messe de Minuit de Charpentier, Mesías de Haendel….) se encuentran con los famosísimos villancicos ingleses (A ceremony of carols, Jingle bells, we wish you a merry Christmas….)

alegría, dulzura, encanto….

¡¡¡¡¡!!!!! ¡¡¡¡¡FELIZ NAVIDAD !!!!!

Der Chor des Orchestre de Pau lädt Sie zum Träumen ein……!

Auszüge aus großen Werken des Oratorienrepertoires (Magnificat von Bach, Weihnachtsoratorium von Saint Saens, Mitternachtsmesse von Charpentier, Messias von Händel….) treffen auf die sehr berühmten englischen Carols (Weihnachtslieder) ( A ceremony of carols, Jingle bells, we wish you a merry Christmas….)

?.Freude, Süße, Zauberei…..

!!!!! SCHÖNER WEIHNACHTSABEND !!!!!

Mise à jour le 2023-11-09 par OT Pau