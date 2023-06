Visite guidée de la cathédrale Notre-Dame Cathédrale Notre-Dame Le Havre, 16 septembre 2023, Le Havre.

Un des plus ancien monument de « l’Ancien Havre » (qui comprend les limites d’origines de la commune avant son agrandissement), ses vieilles pierres, dont celles de la façade et du clocher ont récemment été restaurées, nous racontent toute une histoire.

Histoire de l’évolution des styles artistiques du règne de François Ier à celui de Louis XIV, histoire d’un édifice et histoire d’une ville et de sa société. Visiter Notre-Dame, c’est comme lire un livre. Mais les feuilles et les mots sont remplacée par les blocs de pierre, les ornements et le mobilier qui est abrité dans cet édifice. Lors de la visite nous apprendrons donc à connaître cet édifice et toutes les histoires qui peuvent être transcriptes par cet édifice.

Déroulé de la visite

Après une briève histoire de l’édifice, nous menons à un lointain passé et aux racines même du nom de la ville du « Havre-de-Grâce » (sur le parvis si le soleil le permet, sinon abriter à l’intérieur), nous ferons un tour extérieur, où nous commencerons par la majestueuse façade occidentale, puis nous verrons d’abord la façade nord du transept (récemment restaurée), enfin la façade sud jusqu’au clocher. Quelques gargouilles lacheront leur secret. Puis nous ferons une visite de l’intérieur, des entrées principales, de la nef jusqu’au choeur. Nous verrons quelques détails discrets mais important du patrimoine qu’offre l’intérieur, dont certains qui ne manquent pas de surprises !

La visite est prévue pour 1 heure : 45 minutes de visite guidée, puis 15 minutes pour des questions ou un temps de visite libre.

