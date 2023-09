Visite guidée de la cathédrale Cathédrale Notre-Dame et Saint-Thyrse Sisteron, 16 septembre 2023, Sisteron.

Visite guidée de la cathédrale Samedi 16 septembre, 16h00 Cathédrale Notre-Dame et Saint-Thyrse Sois inscription sur internet ou bien venir directement à la cathédrale sans inscription

Partez à la découverte de la cathédrale Notre-Dame et Saint-Thyrse ou appelée plus communément Notre-Dame des Pommiers, combinant harmonieusement art roman et architecture lombarde.

Cet édifice divisé en trois nefs aboutissant chacune sur une abside, a été bâti au 12ème siècle et agrandi par l’édification de plusieurs chapelles latérales entre la fin du 13ème / début 14ème siècle et le 17ème siècle. Ce monument est classé aux Monuments Historiques dès 1840. La cathédrale est le seul témoin du groupe épiscopal primitif. L’édifice abrite de nombreux tableaux dont les plus anciens remontent au 16ème siècle. L’œuvre majeure est un magnifique retable sculpté par Lalozière au 17ème siècle et servant d’écrin à deux toiles du peintre Nicolas Mignard. Un riche ensemble de stalles en noyer avec miséricordes datant du 17ème siècle complète cet ensemble. Plusieurs sculptures sont aussi à découvrir. L’orgue a été installé au 19ème siècle.

Cathédrale Notre-Dame et Saint-Thyrse Place du Général de Gaulle 04200 Sisteron Sisteron 04200 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492615450 http://www.sisteron.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.sisteron-buech.fr/fr/evenements/journees-europeennes-patrimoine-decouverte-cathedrale-sisteron »}] https://www.sisteron-buech.fr/fr/j-aime-provence/decouvre-tresors/visites-guidees Erigée à son retour de croisade par Pierre de Sabran. Ouvrage majeur de l’Art Roman Provençal d’influence lombarde (portail, chevet et chœur). Ajout et aménagement des chapelles entre le 15e et le 19e siècle. Entièrement restaurée au 17e siècle et classée Monument Historique en 1840.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

Service Culture et Patrimoine Sisteron