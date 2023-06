Parcours autour de l’orgue : « Orgue de Midi », le plus ancien orgue de Nîmes est à découvrir dans cette cathédrale Cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Castor Nîmes Catégories d’Évènement: Gard

Pour les Journées européennes du patrimoine l'association des Amis des Orgues de la cathédrale vous propose de découvrir l'orgue de la cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Castor. Le samedi à 12h : présentation de l'orgue de la tribune. Il est le plus ancien de Nîmes. L'instrument original est fabriqué en 1652 par les frères Eustache. L'orgue de chœur est réalisé par la maison Puget en 1982.

Présentation de l'orgue par Michel Reynard « Orgue à Midi » par Bernard Broudet, organiste titulaire de Saint-Baudile. Le dimanche à 16h : concert ciné-orgue par Adam Bernadac

Cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Castor
9 rue Saint-Castor, 30000 Nîmes
Nîmes
30033 Gambetta Gard Occitanie
04 66 67 27 72

La tour du clocher, érigée au XIe siècle, est agrémentée d'un étage supplémentaire orné de mâchicoulis au XVe siècle. À la suite des événements de la Michelade en 1567, la cathédrale a été partiellement détruite. Les travaux de reconstruction ont débuté à la fin du XVIIe siècle avec la rénovation de la façade, pour s'achever au XIXe siècle avec celle de l'intérieur. La façade elle-même présente une frise narratrice de l'Ancien Testament, considérée comme l'un des chefs-d'œuvre de la sculpture romane dans la région. Profitez de cette occasion rare pour visiter les chapelles de l'évêque, des martyrs et du rosaire.

Dates: 16-17 septembre 2023

