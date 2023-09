Traversée paysagère : du rocher Corneille au Mont Ronzon Cathédrale Notre-Dame-du-Puy Le Puy-en-Velay, 15 octobre 2023, Le Puy-en-Velay.

Traversée paysagère : du rocher Corneille au Mont Ronzon Dimanche 15 octobre, 15h00 Cathédrale Notre-Dame-du-Puy Visite sur inscription / gratuit / jauge : 20 personnes

Partez de la cathédrale jusqu’à l’usine Fontanille, en compagnie d’un architecte et d’un paysagiste et observez le paysage urbain et son évolution. Une histoire de point de vue !

En partenariat avec le CAUE 43

RDV au pied de la cathédrale

Cathédrale Notre-Dame-du-Puy 2 Rue de la Manecanterie 43000 Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes Implantée sur le site spectaculaire du rocher Corneille, autrefois mont Anis, la cathédrale du Puy-en-Velay, dédiée à la Vierge Marie, a été édifiée entre le 11e et le 13e siècle, à partir de bâtiments plus anciens.

Elle présente des dispositions architecturales originales. Contrairement à la plupart des édifices de pèlerinage, elle ne possède pas de chœur à déambulatoire, mais un chevet plat. La circulation des fidèles est organisée de part et d’autre de la nef, par de vastes collatéraux qui mènent jusqu’au transept et aux porches du For et de Saint-Jean. La croisée du transept est surmontée d’une tour octogonale coiffée d’une coupole. La nef, également couverte de coupoles sur trompes, a été agrandie à plusieurs reprises. Elle comporte six travées dont les deux dernières reposent sur les voûtes et piliers du porche principal ouest, dont les assises se situent 17 mètres en-dessous : la cathédrale s’élance ainsi au-dessus du vide, implantation due à l’exiguïté et à la déclivité du terrain. L’accès à l’intérieur de la cathédrale se fait par un escalier partant sous le porche et débouchant au milieu de la nef. Le clocher est indépendant de la cathédrale. Édifié au 12e siècle et haut de 56 mètres, il est composé de huit niveaux, en retrait les uns par rapport aux autres. Cathédrale et clocher ont été remaniés au fil des siècles, particulièrement lors d’importantes campagnes de restauration aux 19e et 20e siècles. La cathédrale présente un décor peint et sculpté des 11e et 12e siècles exceptionnel.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T15:00:00+02:00 – 2023-10-15T17:30:00+02:00

© Service patrimoine de l’agglomération du Puy-en-Velay