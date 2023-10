Cet évènement est passé Audition d’Orgue Cathédrale de Senlis le Dimanche 9 Juillet à 16H Cathédrale Notre-Dame de Senlis Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Audition d'Orgue Cathédrale de Senlis le Dimanche 9 Juillet à 16H
Dimanche 9 juillet, 16h00
Cathédrale Notre-Dame de Senlis
Senlis
Entrée Libre, libre participation

Nous avons le grand plaisir de vous convier à notre septième audition d'orgue de la saison 2023 qui sera donnée par Marie-Agnès GRALL-MENET le Dimanche 9 juillet à 16h.

Marie-Agnès GRALL-MENET est titulaire des grandes orgues de l’église Saint-Nicolas du Chardonnet à Paris.

Au programme : Anonyme (1557)

Cortège en Suite de faux bourdons en dialogue Johann Sebastian BACH (1685-1750)

Choral du veilleur BWV 645 (Transcription d’André ISOIR)

Toccata et fugue en ré mineur « dorienne » BWV 538

Choral « Voici les Dix Commandements » BWV 678 Naji HAKIM (né en 1957)

Bach’orama Louis VIERNE (1870-1937)

Impromptu (issu de la 3e Suite des Pièces de Fantaisie)

Cathédrale Notre-Dame de Senlis
1 place Notre Dame Senlis
Senlis 60300
Oise
Hauts-de-France

2023-07-09T16:00:00+02:00 – 2023-07-09T17:00:00+02:00

