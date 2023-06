Concert Cathédrale Notre-Dame de Senlis Senlis Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis Concert Cathédrale Notre-Dame de Senlis Senlis, 21 juin 2023, Senlis. Concert Mercredi 21 juin, 17h00 Cathédrale Notre-Dame de Senlis Le Conservatoire Municipal de musique et de danse de SENLIS se produira sur diffèrentes scène de la ville le 21 juin à partir de 17h.

Entre musiques classiques et musiques actuelles, nous vous proposons un large panel des pratiques collectives représentant le conservatoire.

Venez nombreux partager ce moment musical avec nous! Cathédrale Notre-Dame de Senlis 1 place Notre-Dame Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T17:00:00+02:00 – 2023-06-21T22:30:00+02:00

