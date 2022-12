Inauguration des Grandes Orgues de la Cathédrale Notre-Dame de Senlis Cathédrale Notre-Dame de Senlis Senlis Catégories d’évènement: Oise

Inauguration des Grandes Orgues de la Cathédrale Notre-Dame de Senlis Cathédrale Notre-Dame de Senlis, 10 décembre 2022, Senlis. Inauguration des Grandes Orgues de la Cathédrale Notre-Dame de Senlis 10 et 11 décembre Cathédrale Notre-Dame de Senlis

Entrée libre et gratuite

Après trois ans de travaux, la restauration des grandes orgues de la cathédrale Notre-Dame de Senlis est achevée ! Cathédrale Notre-Dame de Senlis 1 place Notre Dame Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France Nous vous donnons rendez-vous les 10 et 11 décembre prochains pour le weekend inaugural ! Samedi 10 décembre 2022

▪ 20h : Inauguration officielle des grandes orgues. Programme musical proposé par Marc Sacrispeyre, organiste titulaire des grandes orgues de la cathédrale Notre-Dame de Senlis. Dimanche 11 décembre 2022

▪ 11h : Grand-messe et bénédiction solennelle de l’instrument par Mgr Jacques Benoit-Gonin, évêque de Beauvais, Noyon et Senlis.

▪ 14h-14h30-15h-15h30-16h : Visites guidées des Grandes Orgues par l’association « Les Amis des Orgues ».

▪ 16h30-17h : Courte audition avec présentation des sonorités de l’instrument par l’organiste titulaire Marc Sacrispeyre.

2022-12-10T20:00:00+01:00

2022-12-11T18:00:00+01:00

