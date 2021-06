Arras Cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption et Saint-Vaast Arras, Pas-de-Calais Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption et St-Vaast – Arras (62) Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption et Saint-Vaast Arras Catégories d’évènement: Arras

A l’occasion de la Nuit des cathédrales 2021, la cathédrale Notre-Dame de l’Assomption et Saint-Vaast vous propose une série d’animations sur le thème des animaux. La cathédrale sera ouverte de 14h30 à 23h30. Au programme : – 15h : remise des prix du jeu-concours « Les animaux dans la cathédrale d’Arras ». _Jeu réalisé sous la forme d’un dépliant – en partenariat avec la Voix du Nord – et dont l’objectif est de retrouver dans la cathédrale les animaux sous différentes représentations (peintures, sculptures…) et répondre à quelques questions sur l’édifice (des dépliants sont à la disposition du visiteur à l’accueil de la cathédrale)_ – 16h et 17h : visites guidées « Le Bestiaire de la cathédrale d’ARRAS »* – 18h : vêpres – 21h45 et 22h30 : visite à la lampe de poche* (merci d’apporter votre lampe) Sur réservations : 03 21 21 40 08 – [[joyelarras@gmail.com](mailto:joyelarras@gmail.com)](mailto:joyelarras@gmail.com)

Entrée libre

