Concert d’orgue – Saison 2023 Cathédrale Notre-Dame-de-l’Annonciation Moulins, 28 juillet 2023, Moulins.

Moulins,Allier

Emmanuel Pellaprat organiste titulaire de l’église Notre-Dame du Taur à Toulouse.

Oeuvres de Camille Saint-Saëns, Samuel Rousseau, Aymé Kunc, Max Reger..

2023-07-28 12:15:00

Cathédrale Notre-Dame-de-l’Annonciation Place de la Déportation

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Emmanuel Pellaprat, titular organist at Notre-Dame du Taur church in Toulouse.

Works by Camille Saint-Saëns, Samuel Rousseau, Aymé Kunc, Max Reger.

Emmanuel Pellaprat, organista titular de la iglesia Notre-Dame du Taur de Toulouse.

Obras de Camille Saint-Saëns, Samuel Rousseau, Aymé Kunc y Max Reger.

Emmanuel Pellaprat Titularorganist der Kirche Notre-Dame du Taur in Toulouse.

Werke von Camille Saint-Saëns, Samuel Rousseau, Aymé Kunc, Max Reger.

Mise à jour le 2023-06-27 par Office du tourisme de Moulins & sa région