Lille Cathédrale Notre-Dame de la Treille Lille, Nord Cathédrale Notre-Dame de la Treille – Lille (59) Cathédrale Notre-Dame de la Treille Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Cathédrale Notre-Dame de la Treille – Lille (59) Cathédrale Notre-Dame de la Treille, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Lille. Cathédrale Notre-Dame de la Treille – Lille (59)

Cathédrale Notre-Dame de la Treille, le samedi 3 juillet à 22:30

Dans le cadre de l’édition 2021 de l’événement national « La Nuit des églises », plusieurs personnages historiques vous accueillent et vous proposent de partir à la découverte de ce monument religieux néo-gothique qui ne laisse pas indifférent devant sa surprenante façade contemporaine translucide. Venez (re)découvrir la cathédrale de manière surprenante grâce à l’association des « Amis de la Cathédrale ND de la Treille ».

Entrée libre

Visite insolite de la Cathédrale Cathédrale Notre-Dame de la Treille Place Gilleson 59000 Lille Lille Vieux-Lille Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T22:30:00 2021-07-03T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Étiquettes évènement : Autres Lieu Cathédrale Notre-Dame de la Treille Adresse Place Gilleson 59000 Lille Ville Lille lieuville Cathédrale Notre-Dame de la Treille Lille