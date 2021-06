Cathédrale Notre-Dame de la Treille – Lille (59) Cathédrale Notre-Dame de la Treille, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Lille.

Dans le cadre de l’édition 2021 de l’évenement national de « La Nuit des églises », la Cathédrale de Lille vous invite à un concert empli de spiritualité autour de l’exposition qu’elle a la joie d’accueillir pour la période estivale. Sur plus de 30 mètres linéaires, les 14 tapisseries XXL retracent le récit biblique du livre de l’Apocalypse : non pas la fin du monde mais la fin d’un monde et une nouvelle création pleine d’espérance, une re-création. « Cette exposition soulève des questions existentielles : la vie et la foi, le bien et le mal, la mort et la résurrection, enfin, le jugement, les Cieux Nouveaux et la Nouvelle Terre. » nous dit l’artiste. Ces oeuvres textiles contemporaines ont été pensées comme une fête pour les yeux et un défi pour l’esprit. Une traduction graphique du texte pour porter un regard sur une réalité spirituelle : l’avènement de ce monde nouveau. 3 ans de travail et 12 millions de points de couture ont été nécessaires à l’artiste britannique Jacqui Parkinson pour cette réalisation. En Grande Bretagne, les 15 cathédrales anglicanes et catholiques qui ont accueilli l’exposition ont comptabilisé plus de 500 000 visiteurs. En France, c’est à la cathédrale de Lille qu’elle prend ses quartiers d’été, jusqu’au 20 septembre 2020. Rêve fou, la cathédrale de Lille est née dans l’esprit de riches Lillois du XIXème siècle. Ceux-ci souhaitaient à cette époque, bâtir la plus belle, la plus somptueuse et la plus parfaite église dans le style gothique du XIIIème siècle, afin d’y abriter une sainte image mariale, l’antique statue de Notre-Dame de la Treille, bienveillante patronne de la ville depuis ses origines. La première pierre est bénie le 1er juillet 1854. La dernière est scellée en 1999. Chantier de longue haleine, la “Treille” comme on l’appelle, se place de ce point de vue dans la lignée de ses aînées. La construction, largement portée par l’éminente figure du cardinal Liénart, connaît des vicissitudes nécessitant des compromis et des renoncements. Dernière cathédrale du XXème siècle, fruit de techniques traditionnelles et de technologies d’avant garde, elle abrite une communauté vivante et priante. Eglise mère, la cathédrale Notre dame de la Treille accueille les grands moments de la vie du diocèse et la prière du passant. Accès: Accès: Accessibilité aux personnes à mobilité réduite. [http://www.cathedralelille.fr](http://www.cathedralelille.fr) 0320315912 [https://www.facebook.com/cathedraledelatreille](https://www.facebook.com/cathedraledelatreille)

Entrée libre

« Chantons l’espérance » Concert d’une chorale gospel et lyrique dans le cadre de l’exposition APOCALYPSE : Révélation d’un avenir, d’une espérance.

Cathédrale Notre-Dame de la Treille Place Gilleson 59000 Lille Lille Vieux-Lille Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T20:30:00 2021-07-03T21:30:00