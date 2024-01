CONTEMPLATION Daniel J JUNCO Cathédrale Notre-Dame de la Treille Lille, lundi 12 février 2024.

CONTEMPLATION Daniel J JUNCO La Cathédrale de Lille accueille pour le Carême, un jeune artiste péruvien qui avec une série de triptyques photographiques en noir et blanc recentre le regard sur les coupoles d’édifices religieux. 12 février 31 mars Cathédrale Notre-Dame de la Treille Entrée libre

«L’Eternel dit à Abraham après que Loth se fut séparé de lui Lève les yeux être garde depuis l’endroit où tu es, vers le nord, le sud, l’est et l’ouest ».

Avec la série de triptyques CONTEMPLATION, Daniel J JUNCO recentre le regard sur les coupoles de cathédrales et de basiliques à travers des photographies qui révèlent la majesté des géométries architecturales. La coupole devient un pont reliant les détails des voûtes et des murs, mettant ainsi en valeur la splendeur de l’édifice. L’inversion de la direction des images, situées de part et d’autre des coupoles, déstabilise le mode de perception en focalisant l’attention au centre du triptyque. Généralement vues d’en bas, les coupoles sont alors perçues en contre-plongée, évoquant ainsi un regard céleste. La symétrie, atypique, permet l’exploration singulière de l’architecture, présentée ici à travers le prisme d’images en noir et blanc qui leur confère une valeur intemporelle. Au sein de CONTEMPLATION, l’ouverture du champ visuel et les points de fuite sont les acteurs principaux d’une scène en deux dimensions sculptées par la main de l’Homme, sous le regard de Dieu. »

Artiste péruvien, Daniel J JUNCO interroge dans sa pratique artistique la culture, les archives personnelles et l’écologie.

Vernissage, le lundi 12 février 2024 de 18H30 à 19H30

Cathédrale Notre-Dame de la Treille Place Gilleson Lille 59800 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France 0320315912 http://www.cathedralelille.fr https://www.facebook.com/cathedraledelatreille Rêve fou, la cathédrale de Lille est née dans l’esprit de riches Lillois du XIXème siècle.

Ceux-ci souhaitaient à cette époque, bâtir la plus belle, la plus somptueuse et la plus parfaite église dans le style gothique du XIIIème siècle, afin d’y abriter une sainte image mariale, l’antique statue de Notre-Dame de la Treille, bienveillante patronne de la ville depuis ses origines. La première pierre est bénie le 1er juillet 1854. La dernière est scellée en 1999.

Chantier de longue haleine, la “Treille” comme on l’appelle, se place de ce point de vue dans la lignée de ses aînées. La construction, largement portée par l’éminente figure du cardinal Liénart, connaît des vicissitudes nécessitant des compromis et des renoncements.

Dernière cathédrale du XXème siècle, fruit de techniques traditionnelles et de technologies d'avant garde, elle abrite une communauté vivante et priante. Eglise mère, la cathédrale Notre dame de la Treille accueille les grands moments de la vie du diocèse et la prière du passant.

