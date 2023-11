Concert Le grand orgue chante Noël Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Concert Le grand orgue chante Noël Samedi 16 décembre, 18h30 Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille Participation libre – sans réservation Par l'Antenne Lilloise de la Pastorale des Réalités du Tourisme et des Loisirs du Diocèse de Lille. D'Olivier MESSIAN, Jean-Sébastien BACH, César FRANK,…

Avec Denis COMTET, organiste co-titulaire de la Cathédrale. Samedi 16 décembre 2023 à 18h30 Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille

Place Gilleson

Participation libre – sans réservation

Accesibilité PMR Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille Place Gilleson Lille 59021 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France

2023-12-16T18:30:00+01:00 – 2023-12-16T19:30:00+01:00

