Nord Concert Hemiolia Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille Lille, 9 décembre 2023, Lille. Concert Hemiolia Samedi 9 décembre, 18h30 Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille Participation libre – sans de réservation CONCERT HEMIOLIA

Ensemble de musique baroque « CHRISTMAS PUDDING, » une belle recette musicale de Noël, mêlant des chefs-d’œuvre polyphoniques anciens, comme « O Magnum Mysterium » de Victoria, à des reprises de chants traditionnels comme « Douce Nuit », harmonisés par John RUTTER. Samedi 9 décembre 2023 à 18h30

2023-12-09T18:30:00+01:00 – 2023-12-09T19:30:00+01:00

