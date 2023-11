CONCERTS DE L’AVENT & NOËL Cathédrale Notre-Dame de la Treille Lille, 2 décembre 2023, Lille.

CONCERTS DE L’AVENT & NOËL 2 décembre 2023 – 6 janvier 2024, les samedis Cathédrale Notre-Dame de la Treille Participation libre

Dans le cadre de « L’Avent & Noël 2023 à la Treille », la cathédrale Notre-Dame de la Treille vous propose de cheminer dans la vraie Joie de Noël par la musique et le chant.

– 02/12 : MAGELL’AME

Partons en voyage à travers les âges et les continents avec le duo ; Carine VIGNI à l’accordéon de concert et Marie-Caroline à la guitare classique. De Bach à la musique traditionnelle Irlandaise et compositions originales.

– 09/12 : HEMIOLIA, Ensemble de musique baroque

« CHRISTMAS PUDDING, » une belle recette musicale de Noël, mêlant des chefs-d’œuvre polyphoniques anciens, comme « O Magnum Mysterium » de Victoria, à des reprises de chants traditionnels comme « Douce Nuit », harmonisés par John RUTTER, l’actuel compositeur officiel de la famille royale britannique !

– 16/12 : LE GRAND ORGUE CHANTE NOËL ; d’Olivier MESSIAN, Jean-Sébastien BACH, César FRANK,…

Avec Denis COMTET, organiste co-titulaire de la Cathédrale.

– 23/12 : SEPTENTRION, Chœur de chambre

« LUMIERES », création a capella autour des chansons traditionnelles de Noël ; Lieder DE MENDELSSOHN, mélodies de POULENC ou tendres chansons de Barbara.

Direction : Remi AGUIRRE-ZUBIRI.

– 30/12 : ENSEMBLE BOREE, Ensemble de clarinettes de la région des Hauts de France

Chants de Noël et pièces écrites et/ou arrangées pour ensemble de clarinettes.

Direction : Yannick DHENNIN.

– 06/01 : BRASS BAND EN SEINE

Nous entrons dans cette nouvelle année avec cet ensemble de 40 musiciens rouannais composé de cuivres et percussions (cornets à pistons, bugle, saxhorns alto et baryton, trombones, tubas,……)

Direction : Christopher DUFAY.

Cathédrale Notre-Dame de la Treille Place Gilleson Lille 59800 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France 0320315912 http://www.cathedralelille.fr https://www.facebook.com/cathedraledelatreille Rêve fou, la cathédrale de Lille est née dans l’esprit de riches Lillois du XIXème siècle.

Ceux-ci souhaitaient à cette époque, bâtir la plus belle, la plus somptueuse et la plus parfaite église dans le style gothique du XIIIème siècle, afin d’y abriter une sainte image mariale, l’antique statue de Notre-Dame de la Treille, bienveillante patronne de la ville depuis ses origines. La première pierre est bénie le 1er juillet 1854. La dernière est scellée en 1999.

Chantier de longue haleine, la “Treille” comme on l’appelle, se place de ce point de vue dans la lignée de ses aînées. La construction, largement portée par l’éminente figure du cardinal Liénart, connaît des vicissitudes nécessitant des compromis et des renoncements.

Dernière cathédrale du XXème siècle, fruit de techniques traditionnelles et de technologies d’avant garde, elle abrite une communauté vivante et priante. Eglise mère, la cathédrale Notre dame de la Treille accueille les grands moments de la vie du diocèse et la prière du passant. Accès: Accessibilité aux personnes à mobilité réduite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T18:30:00+01:00 – 2023-12-02T19:30:00+01:00

2024-01-06T18:30:00+01:00 – 2024-01-06T19:30:00+01:00

Brigitte NAEYE