Concert Magell’Ame Samedi 2 décembre, 18h30 Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille Participation libre – sans réservation

Par l’Antenne Lilloise de la Pastorale des Réalités du Tourisme et des Loisirs du Diocèse de Lille

Partons en voyage à travers les âges et les continents avec un duo accordéon de concert et guitare classique. De Bach à la musique traditionnelle irlandaise et compositions originales.

Accesibilité PMR

2023-12-02T18:30:00+01:00 – 2023-12-02T20:00:00+01:00

