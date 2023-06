Les Estivales de la Treille – 2023 Cathédrale Notre-Dame de la Treille Lille, 1 juillet 2023, Lille.

Les Estivales de la Treille – 2023 1 juillet – 26 août, les samedis Cathédrale Notre-Dame de la Treille Participation libre

A l’heure où le soleil estival illumine la façade de marbre translucide de Peter Rice et la rosace de Ladislas Kijno, c’est à ce moment que la musique résonne sous les voûtes de la cathédrale entre néo-gothique et contemporain et fait vibrer le coeur du public à l’unisson des artistes.

Initié en 2016 Les Estivales de la Treille dont la signature habituelle est l’éclectisme, mettent à l’honneur les musiques classiques en y ajoutant une touche de musique traditionnelle et un soupçon d’orgue tout à fait bienvenu puisque l’instrument de la Cathédrale Notre-Dame de la Treille fait partie des orgues les plus grands d’Europe.

1er JUILLET

Moon Trio & guest – musique classique d’Orient et d’Occident

Trio voix et saxophones, Ensemble vocal Hamadryade et Chorale de l’École de Musique de Villeneuve d’Ascq, Ensemble vocal Adventi et Maîtrise de l’EMVA.

Chefs d’oeuvres lyriques de France, de Corée et d’ailleurs.

8 JUILLET

Choeur de Royal Holloway, Londres – musique classique

Direction artistique, Rupert Gough

Musiques anciennes et contemporaines de France et d’Angleterre pour choeur mixte. William Byrd, Thomas Tallis, Edward Elgar, Maurice Ravel, Pierre Villette et Yves Castagnet.

15 JUILLET

Harmonia Sacra – musique baroque

Le labyrinthe des passions, poétique sacrée du baroque Couperin, Charpentier, Brossard…

22 JUILLET

Daphné Souvatzi et François Aria – musique classique et traditionnelle

Voix et guitare flamenca.

29 JUILLET

Caritas Chamber Choir de Canterbury – musique classique

Direction, Benedict Preece

Oeuvres sacrées anciennes et contemporaines pour choeur. Byrd, Poulenc, Duruflé, Villette, Smith, Cooke.

5 AOÛT

Duo guitares Arnaud Dumond & Elena San Roman – récital classique et ouverture flamenco

Haendel, Schubert, Albeniz, Tarrega, Sanz, Falla, Dumond…

12 AOÛT

Jean-Luc Ho et Guillaume Prieur – Les Grandes Orgues de la Cathédrale – musique classique

Mozart et Schubert.

19 AOÛT

Laurent Herbaut, baryton et Jacques Schab, piano – musique classique

Fables et histoires d’animaux . Lecocq, Prévert/Kosma, Ravel, Poulenc…

26 AOÛT

Emmanuela Ducornez, Eulalie Poinsignon et Dominique Vasseur – musique baroque

Telemann, cantates du Harmonischer Gottesdienst.

Cathédrale Notre-Dame de la Treille Place Gilleson Lille 59800 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France 0320315912 http://www.cathedralelille.fr https://www.facebook.com/cathedraledelatreille Rêve fou, la cathédrale de Lille est née dans l’esprit de riches Lillois du XIXème siècle.

Ceux-ci souhaitaient à cette époque, bâtir la plus belle, la plus somptueuse et la plus parfaite église dans le style gothique du XIIIème siècle, afin d’y abriter une sainte image mariale, l’antique statue de Notre-Dame de la Treille, bienveillante patronne de la ville depuis ses origines. La première pierre est bénie le 1er juillet 1854. La dernière est scellée en 1999.

Chantier de longue haleine, la “Treille” comme on l’appelle, se place de ce point de vue dans la lignée de ses aînées. La construction, largement portée par l’éminente figure du cardinal Liénart, connaît des vicissitudes nécessitant des compromis et des renoncements.

Dernière cathédrale du XXème siècle, fruit de techniques traditionnelles et de technologies d’avant garde, elle abrite une communauté vivante et priante. Eglise mère, la cathédrale Notre dame de la Treille accueille les grands moments de la vie du diocèse et la prière du passant. Accès: Accessibilité aux personnes à mobilité réduite

