A quels saints se vouer ? Cathédrale Notre-Dame de la Treille, 13 juin 2023, Lille.

A quels saints se vouer ? 13 juin – 30 septembre Cathédrale Notre-Dame de la Treille Entrée libre

Pour la saison estivale 2023, la Cathédrale en partenariat avec l’association du Musée Régional Hospitalier de Lille et l’Antenne lilloise de la Pastorale des Réalités du Tourisme et des Loisirs (PRTL) accueille une exposition documentaire sur les saints thaumaturges et guérisseurs mais aussi sur les saints patrons des professions médicales.

=> Vernissage, le mardi 13 juin de 18H30 à 19H30

Malgré les progrès de la médecine, certains saints sont toujours invoqués pour guérir des maladies. Le malade s’adresse à eux pour qu’ils intercèdent auprès de Dieu pour obtenir une guérison, une miracle ! Mais encore faut-il savoir à quel saint s’adresser…

De même, les métiers de la santé sont également protégés par des saints patrons notamment Saint Luc (médecins), Saint Côme (chirurgiens), Saint Damien (pharmaciens) ou Sainte Apolline (dentistes). Par ailleurs, les études de médecine sont, depuis des siècles, animées par le folklore des carabins notamment lors de la Saint-Nicolas où les étudiants défilent dans la rue, portant sur leur tête leur faluche et chantant des chansons paillardes.

Cathédrale Notre-Dame de la Treille Place Gilleson Lille 59800 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France 0320315912 http://www.cathedralelille.fr https://www.facebook.com/cathedraledelatreille Rêve fou, la cathédrale de Lille est née dans l’esprit de riches Lillois du XIXème siècle.

Ceux-ci souhaitaient à cette époque, bâtir la plus belle, la plus somptueuse et la plus parfaite église dans le style gothique du XIIIème siècle, afin d’y abriter une sainte image mariale, l’antique statue de Notre-Dame de la Treille, bienveillante patronne de la ville depuis ses origines. La première pierre est bénie le 1er juillet 1854. La dernière est scellée en 1999.

Chantier de longue haleine, la “Treille” comme on l’appelle, se place de ce point de vue dans la lignée de ses aînées. La construction, largement portée par l’éminente figure du cardinal Liénart, connaît des vicissitudes nécessitant des compromis et des renoncements.

Dernière cathédrale du XXème siècle, fruit de techniques traditionnelles et de technologies d’avant garde, elle abrite une communauté vivante et priante. Eglise mère, la cathédrale Notre dame de la Treille accueille les grands moments de la vie du diocèse et la prière du passant. Accès: Accessibilité aux personnes à mobilité réduite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-13T18:30:00+02:00 – 2023-06-13T19:30:00+02:00

2023-09-30T10:30:00+02:00 – 2023-09-30T18:15:00+02:00

D.R