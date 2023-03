Stabat Mater de PERGOLESE Cathédrale Notre-Dame de la Treille, 24 mars 2023, Lille.

Stabat Mater de PERGOLESE Vendredi 24 mars, 20h00 Cathédrale Notre-Dame de la Treille Participation libre

Concert en partenariat avec l’association des « Amis de la Cathédrale ND de la Treille »

Jeanne MONTEILHET – soprano

Bertrand DAZIN – contre ténor

Quatuor d’Amour

Jean-Christophe et Agnès LAMACQUE – violons d’amour

Frédéric GONDOT – alto d’amour

Philippe FOULON – violoncelle d’amour

Emer BUCKLEY – clavecin

Le Stabat Mater est une oeuvre musicale religieuse écrite par Giovanni Battista Pergolesi (Pergolèse) dans le monastère de Pouzzoles, en Italie.

Dernière oeuvre du compositeur, qui meurt des suites d’une tuberculose à l’âge de 26 ans, elle est écrite pour deux voix chantées (traditionnellement soprano et alto, sans doute des castrats ou éventuellement des garçons sopranistes, l’Église interdisant le

chant féminin dans les offices) et un petit ensemble instrumental de composition classique (premiers et seconds violons, alto, basse, basse continue). C’est aujourd’hui lacomposition la plus populaire de Pergolèse.

Ce Stabat Mater est basé sur un texte liturgique du début du XIIIe siècle attribué à Jacopone da Todi, poète franciscain (1230-1306), qui décrit les douleurs de la Vierge Marie devant son fils crucifié. L’oeuvre musicale est une possible commande du duc de Maddaloni, mécène de Pergolèse et violoncelliste amateur. Une origine alternative suggère en effet une commande de 1734 d’une archiconfrérie de Naples, les Cavalieri de la Vergine dei Dolori (Chevaliers de la Vierge des Douleurs), qui souhaitait remplacer le Stabat Mater vieillissant d’Alessandro Scarlatti, dont il conserve toutefois le même effectif vocal, pour soprano et alto. Il devait être donné à Santa Maria dei Sette Dolori, église où le duc de Maddaloni possédait une chapelle votive, et où il faisait exécuter des œuvres religieuses chaque troisième dimanche de septembre.

Une fois réputée, cette composition fut ajoutée au rituel chrétien en 1727 par le pape Benoît XIII. Elle devint à Paris le répertoire régulier du Vendredi Saint auprès du Concert spirituel, jusqu’en 1790.

L’œuvre, devenue très renommée, a été reprise et adaptée maintes fois par la suite.

Cathédrale Notre-Dame de la Treille Place Gilleson Lille 59800 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France Rêve fou, la cathédrale de Lille est née dans l'esprit de riches Lillois du XIXème siècle. Ceux-ci souhaitaient à cette époque, bâtir la plus belle, la plus somptueuse et la plus parfaite église dans le style gothique du XIIIème siècle, afin d'y abriter une sainte image mariale, l'antique statue de Notre-Dame de la Treille, bienveillante patronne de la ville depuis ses origines. La première pierre est bénie le 1er juillet 1854. La dernière est scellée en 1999. Chantier de longue haleine, la "Treille" comme on l'appelle, se place de ce point de vue dans la lignée de ses aînées. La construction, largement portée par l'éminente figure du cardinal Liénart, connaît des vicissitudes nécessitant des compromis et des renoncements. Dernière cathédrale du XXème siècle, fruit de techniques traditionnelles et de technologies d'avant garde, elle abrite une communauté vivante et priante. Eglise mère, la cathédrale Notre dame de la Treille accueille les grands moments de la vie du diocèse et la prière du passant.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-24T20:00:00+01:00 – 2023-03-24T21:00:00+01:00

