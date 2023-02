Chemin de croix – Gérard THORIS Cathédrale Notre-Dame de la Treille, 4 mars 2023, Lille.

La Cathédrale de Lille accueille pour le Temps du Carême, l’économiste et philosophe, Gérard THORIS, qui est aussi rêveur, artiste et poète. Venez découvrir son Chemin de croix. handicap moteur mi

Cathédrale Notre-Dame de la Treille Place Gilleson Vieux-Lille Lille 59800

0320315912 http://www.cathedralelille.fr https://www.facebook.com/cathedraledelatreille Rêve fou, la cathédrale de Lille est née dans l’esprit de riches Lillois du XIXème siècle. Ceux-ci souhaitaient à cette époque, bâtir la plus belle, la plus somptueuse et la plus parfaite église dans le style gothique du XIIIème siècle, afin d’y abriter une sainte image mariale, l’antique statue de Notre-Dame de la Treille, bienveillante patronne de la ville depuis ses origines. La première pierre est bénie le 1er juillet 1854. La dernière est scellée en 1999. Chantier de longue haleine, la “Treille” comme on l’appelle, se place de ce point de vue dans la lignée de ses aînées. La construction, largement portée par l’éminente figure du cardinal Liénart, connaît des vicissitudes nécessitant des compromis et des renoncements. Dernière cathédrale du XXème siècle, fruit de techniques traditionnelles et de technologies d’avant garde, elle abrite une communauté vivante et priante. Eglise mère, la cathédrale Notre dame de la Treille accueille les grands moments de la vie du diocèse et la prière du passant.

Économiste et philosophe, Gérard THORIS est aussi rêveur et poète, faisant jouer ensemble la raison et le cœur. Le monde contemporain est son objet et, dans ce monde, le jeu en miroir du profane et du sacré.

Ainsi va le lien entre l’artiste et son œuvre : dans la méditation qui accompagne la création, la toile esquissée parle et semble porter en elle son propre projet.

La question centrale qui l’a animé dans cette aventure spirituelle qui a duré trois ans peut s’écrire ainsi : pourquoi la souffrance a-t-elle été le passage obligé de l’accomplissement de la mission du Christ. Poser la question, ce n’est pas donner la réponse. Par contre, c’est ouvrir les yeux sur un événement d’une infinie violence. A chaque étape, le Christ n’est pas centré sur sa propre douleur mais sur chacun de nous, représenté dans chaque personne qu’il a rencontrée et consolée sur le chemin du Golgotha. La force du mystère, c’est d’ouvrir des portes à l’indicible



