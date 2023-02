Reliquaire de la Passion Cathédrale Notre-Dame de la Treille, 24 février 2023, Lille.

Reliquaire de la Passion 24 février – 31 mars, les vendredis Cathédrale Notre-Dame de la Treille

Entrée libre

La Cathédrale de Lille expose le reliquaire du XIXe siècle dans lequel sont conservés les reliques de la Passion. handicap moteur mi

Cathédrale Notre-Dame de la Treille Place Gilleson Vieux-Lille Lille 59800 Nord Hauts-de-France Accès: Accessibilité aux personnes à mobilité réduite

0320315912 http://www.cathedralelille.fr https://www.facebook.com/cathedraledelatreille Rêve fou, la cathédrale de Lille est née dans l’esprit de riches Lillois du XIXème siècle. Ceux-ci souhaitaient à cette époque, bâtir la plus belle, la plus somptueuse et la plus parfaite église dans le style gothique du XIIIème siècle, afin d’y abriter une sainte image mariale, l’antique statue de Notre-Dame de la Treille, bienveillante patronne de la ville depuis ses origines. La première pierre est bénie le 1er juillet 1854. La dernière est scellée en 1999. Chantier de longue haleine, la “Treille” comme on l’appelle, se place de ce point de vue dans la lignée de ses aînées. La construction, largement portée par l’éminente figure du cardinal Liénart, connaît des vicissitudes nécessitant des compromis et des renoncements. Dernière cathédrale du XXème siècle, fruit de techniques traditionnelles et de technologies d’avant garde, elle abrite une communauté vivante et priante. Eglise mère, la cathédrale Notre dame de la Treille accueille les grands moments de la vie du diocèse et la prière du passant.

Dans la Sainte-Chapelle de Notre-Dame de la Treille, au chevet de la Cathédrale de Lille, chaque vendredi de Carême, les reliques de la Passion – un fragment de la vraie Croix et un fragment de la couronne d’épines – sont exposées à partir du reliquaire du XIXème siècle, sous la protection des chevaliers de l’Ordre Équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem.



