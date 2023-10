Pèlerinage au cœur des origines boliviennes – Musique Bolivienne du XVIe s à nos jours Cathédrale Notre-Dame de la Treille Lille, 14 septembre 2019, Lille.

Pèlerinage au cœur des origines boliviennes – Musique Bolivienne du XVIe s à nos jours Samedi 14 septembre 2019, 18h30 Cathédrale Notre-Dame de la Treille Participation libre, prix conseillée de 8€

Un paysage sonore qui nous transporte au cœur de l’Amérique Latine et plus précisément La Bolivie …

Un témoignage musical historique de la présence des missionnaires Jésuites en Bolivie avec des sons qui non seulement nous transportent dans une époque, le XVIème siècle, mais aussi dans des lieux, la forêt amazonienne, et des événements, la conquête et l’évangélisation des conquistadors espagnols.

Pèlerinage intense, puisque en plus d’une sélection minutieuse de pièces baroque de l’époque des missions, l’ensemble l’ORCHESTRETTO jouera également des pièces de musiques boliviennes de différentes époques.

Venez vivre avec nous ce saut dans l’histoire d’un pays aux carrefours des époques, des civilisations et des cultures grâce à l’ensemble L’ORCHESTRETTO et de son chef bolivien ; el Maestro ARANCIBIA.

Cathédrale Notre-Dame de la Treille Place Gilleson Lille 59021 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-09-14T18:30:00+02:00 – 2019-09-14T20:00:00+02:00

