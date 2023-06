Circuit « Les ganteries du quartier de la Mutualité de Grenoble » Cathédrale Notre-Dame de Grenoble Grenoble, 17 septembre 2023, Grenoble.

Circuit « Les ganteries du quartier de la Mutualité de Grenoble » Dimanche 17 septembre, 10h00

Environ une dizaine de ganteries seront évoquées dans cette visite, certaines correspondent à l’extension de la ville au sud, sous Napoléon III, avec l’apparition des premières grandes fabriques de gants. Un lien entre les gantiers et le nom du quartier sera établi.

Cœur du groupe épiscopal fondé au IVe siècle, l'actuelle cathédrale (XIIIe s.) recèle des trésors insoupçonnés : le ciborium monumental, le tombeau des évêques, la chapelle où saint Hugues accueillit saint Bruno, les fresques de l'abbé Guétal, le confessionnal de l'abbé Pierre… De nombreux personnages célèbres sont liés à son histoire : les dauphins de Viennois, le chevalier Bayard, Catherine de Médicis, Molière, Stendhal, Napoléon III… Depuis quelques années, elle a retrouvé l'un de ses ornements méconnus : le cloître des chanoines, encore pourvu de ses chapiteaux romans, et dans lequel on a mis au jour des peintures murales parmi les plus anciennes de l'Isère.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

