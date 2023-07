La visite commentée « Grand comble » Cathédrale Notre-Dame Chartres, 16 septembre 2023, Chartres.

La visite commentée « Grand comble » 16 et 17 septembre Cathédrale Notre-Dame Groupe limité à 18 personnes

Suivez notre guide et grimpez par l’escalier hélicoïdal à la découverte des parties hautes de la cathédrale de Chartres ! Déambulez le long du transept nord pour admirer les arcs-boutants depuis la toiture, une partie de la tour nord et le grand comble avec son imposante charpente métallique.

Cathédrale Notre-Dame Cloître Notre-Dame, 28000 Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire Classée au Patrimoine Mondial de l'Humanité, la cathédrale de Chartres a conservé ses 176 vitraux (du milieu du XIIe siècle et du début du XIIIe siècle pour la plupart) et ses 9 portails sculptés. Son architecture, son décor sculpté ses vitraux témoignent du passage de l'art roman à l'art gothique de la naissance d'un nouvel humanisme qui marquera l'occident des XIIe et XIIIe siècles.

2023-09-16T10:15:00+02:00 – 2023-09-16T11:15:00+02:00

2023-09-17T15:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

