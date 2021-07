« Cathédrale Musicale » Festin Champêtre Musical de la Nef D Fous Binic-Étables-sur-Mer, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Binic-Étables-sur-Mer.

« Cathédrale Musicale » Festin Champêtre Musical de la Nef D Fous 2021-07-22 – 2021-07-25 Rue Bellevue La Rognouse

Binic-Étables-sur-Mer Côtes d’Armor Binic-Étables-sur-Mer

C’est dans le cadre idyllique de la pointe de la Rognouse, sur le site de l’ancienne base nautique, que la Nef D Fous vous invite à venir partager son premier Festin Champêtre Musical. Au-delà des menus proposés et cuisinés par notre Chef, du mini village et de l’animation musicale de précision, cela sera surtout LE rendez-vous de doux dingues à ne pas manquer. Places limitées, sur réservation. Plus d’infos à venir sur le site de la Nef D Fous www.lanefdfous.fr. Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire.

