Concert de la Sainte Cécile Cathédrale Moulins, 25 novembre 2023, Moulins.

Moulins,Allier

Concert de la Lyre Avermoise. 50 musiciens.

avec en 1ère partie : Orchestre Bois et Percussions sous la direction de Jérôme Lacroix.

2ème partie : La Lyre avermoise sous la direction de Jean Luc Raynaud..

2023-11-25 17:00:00

Cathédrale

Cathédrale

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Concert by the Lyre Avermoise. 50 musicians.

with 1st part: Orchestre Bois et Percussions conducted by Jérôme Lacroix.

2nd part: La Lyre Avermoise under the direction of Jean Luc Raynaud.

Concierto de la Lira Avermoise. 50 músicos.

1ª parte: Orquesta de viento madera y percusión dirigida por Jérôme Lacroix.

2ª parte: La Lyre Avermoise bajo la dirección de Jean Luc Raynaud.

Konzert der Lyre Avermoise. 50 Musiker.

mit 1. Teil: Orchestre Bois et Percussions unter der Leitung von Jérôme Lacroix.

2. Teil: La Lyre avermoise unter der Leitung von Jean Luc Raynaud.

