Cet évènement est passé Concert-conférence : chant grégorien et espace architectural Cathédrale et presqu’île de Maguelone Villeneuve-lès-Maguelone Catégories d’Évènement: Hérault

Villeneuve-lès-Maguelone Concert-conférence : chant grégorien et espace architectural Cathédrale et presqu’île de Maguelone Villeneuve-lès-Maguelone, 17 septembre 2023, Villeneuve-lès-Maguelone. Concert-conférence : chant grégorien et espace architectural Dimanche 17 septembre, 15h00 Cathédrale et presqu’île de Maguelone Gratuit. Entrée libre. Profitez d’un concert centré sur le chant grégorien, offert par le CIMM. Dans une collaboration partenariale, cet organisme développe un projet à la fois singulier et novateur, basé sur le patrimoine historique et anthropologique des musiques médiévales. Mais comment la voix s’intègre-t-elle dans l’environnement de travail ? Damien Poisblaud, chanteur et directeur artistique de l’ensemble Les Chantres du Thoronet, vous en fait part. Ici, dans un espace architectural roman dédié à la liturgie, qui était continuellement chantée au Moyen Âge, ces églises ont été conçues en vue du chant. Lorsqu’elle accompagne l’action, la voix doit naturellement s’adapter aux contours de l’espace et à la fonction qu’elle remplit. L’amplification est obtenue grâce à la résonance des lieux, au type d’émission vocale ainsi qu’à la forme pavillonnaire du cône de rayonnement. Cathédrale et presqu’île de Maguelone 34750 Villeneuve-lès-Maguelone Villeneuve-lès-Maguelone 34750 Hérault Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00 ©CIMM Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Villeneuve-lès-Maguelone Autres Lieu Cathédrale et presqu'île de Maguelone Adresse 34750 Villeneuve-lès-Maguelone Ville Villeneuve-lès-Maguelone Departement Hérault Lieu Ville Cathédrale et presqu'île de Maguelone Villeneuve-lès-Maguelone latitude longitude 43.532812;3.862723

Cathédrale et presqu'île de Maguelone Villeneuve-lès-Maguelone Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-les-maguelone/