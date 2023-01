Cathédrale en musique Bourges Bourges Bourges Catégories d’Évènement: Bourges

Cher Bourges Pour cette occasion, le service du patrimoine de la ville de Bourges vous propose une illustration musicale de cet édifice somptueux par les élèves des classes de flûte de Tania Faur, de hautbois d’Olivier Collonnier et de basson de Sandrine Charluet du conservatoire de la ville de Bourges. Point de rencontre et monument historique hors normes, la cathédrale de

Bourges a fêté en 2022 le trentième anniversaire de son classement au

patrimoine de l’Unesco. patrimoine@ville-bourges.fr +33 2 48 57 81 46 cathédrale en musique

