Cathédrale du futur : les pistes de l’Autriche et du Japon pour la prochaine Expo universelle qui pourraient inspirer Saint-Samson de Dol-de-Bretagne Avenue des portes Cartier Saint-Malo, samedi 27 janvier 2024.

Cathédrale du futur : les pistes de l’Autriche et du Japon pour la prochaine Expo universelle qui pourraient inspirer Saint-Samson de Dol-de-Bretagne Avenue des portes Cartier Saint-Malo Samedi 27 janvier, 10h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-01-27 10:00

Fin : 2024-01-27 11:30

Une Cathédrale du futur sera présentée par l’Autriche en baie d’Osaka. Samedi 27 janvier, 10h00 1

https://fb.me/e/48cHjzuJ1

La contribution autrichienne à l’Exposition universelle 2025 d’Osaka « Composer le futur » utilise le thème commun de la musique pour créer avec ses invités une composition future fascinante.

Un chemin créatif qui rappelle le parcours familial du dolois Julien François Lognoné (1821-1884) aussi bien passionné de musique que d’inventions nouvelles à la suite de l’Exposition universelle de Philadelphie, capitale horlogère de l’Amérique lors du centenaire de 1876. Son fils, Théophile Joseph Lognoné (1869-1920) épousera un destin horloger sans oublier conjuguer la passion de ce métier de précision et de quête intangible de la mesure du temps avec celle de la musique.

De cette manière, la diversité et les performances créatives de la société, des sciences, des arts et de la culture retrouve un chemin de mise en réseau au carrefour de nouvelles idées collaboratives et de concepts de création qui contribuent à un développement harmonieux et responsable.

Dans le pavillon autrichien « Autriche – Composer l’avenir », la musique devient elle aussi une métaphore d’une communauté mondiale dans laquelle la triade de l’homme, de la nature et de la technologie crée à nouveau un ton harmonieux.

En s’appropriant les nouvelles technologies du futur au carrefour des connexions musicales, créatives, intellectuelles et spirituelles, la cathédrale Saint-Samson de Dol-de-Bretagne peut-elle devenir la « Mona Lisa des cathédrales » ?

Avenue des portes Cartier Saint-Malo Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine