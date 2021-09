Orléans Cathédrale Sainte-Croix d'Orléans Loiret, Orléans Cathédrale d’Orléans Cathédrale Sainte-Croix d’Orléans Orléans Catégories d’évènement: Loiret

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Cathédrale Sainte-Croix d'Orléans

Des coloriages pour les petits, un parcours-découverte, le jeu des 4 familles de la cathédrale. Des mots croisés participatifs pour les plus grands. A partir de 3 ans, activités différentes selon les âges. ANIMATIONS ET JEUX POUR LES PETITS ET LES PLUS GRANDS Cathédrale Sainte-Croix d’Orléans Place Sainte-Croix, 45000 Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T13:00:00 2021-09-19T18:00:00

