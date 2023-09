« ARTMONIE » : exposition et chant sacré au profit du patrimoine de la cathédrale Cathédrale d’Elne Elne Catégories d’Évènement: Elne

Pyrénées-Orientales « ARTMONIE » : exposition et chant sacré au profit du patrimoine de la cathédrale Cathédrale d’Elne Elne, 16 septembre 2023, Elne. « ARTMONIE » : exposition et chant sacré au profit du patrimoine de la cathédrale 16 et 17 septembre Cathédrale d’Elne Libre participation. Entrée libre. Afin de soutenir le patrimoine, expositions et chant sacré par l’ensemble vocal Ruscino à 17h en libre participation sont à découvrir à la cathédrale d’Elne. Cathédrale d’Elne Place de l’Église, 66200 Elne Elne 66200 Pyrénées-Orientales Occitanie 06 95 12 64 48 Cathédrale d’Elne. Les orgues de la cathédrale font partie du patrimoine de la cathédrale. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T10:30:00+02:00

©Ana Sanjoan

