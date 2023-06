Concert Mozart et Haydn – Chorale La Tarentelle Cathédrale de Valence Valence Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Valence Concert Mozart et Haydn – Chorale La Tarentelle Cathédrale de Valence Valence, 11 juin 2023, Valence. Valence,Drôme Te deum KV 141 de Mozart, Sonate pour piano en ré majeur Hob XVI:37 de Haydn…



Chorale La Tarentelle,

Maxime Heintz, piano

Eliette Roche, direction.

2023-06-11 à 17:00:00 ; fin : 2023-06-11 . EUR.

Cathédrale de Valence Place des Ormeaux

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Mozart’s Te deum KV 141, Haydn’s Piano Sonata in D major Hob XVI:37…



Eliette Roche, conductor Te deum KV 141 de Mozart, Sonata para piano en re mayor Hob XVI:37 de Haydn…



Coro de La Tarentelle,

Maxime Heintz, piano

Eliette Roche, directora de orquesta Te deum KV 141 von Mozart, Klaviersonate D-Dur Hob XVI:37 von Haydn …



Chor La Tarentelle (Die Tarantella),

Maxime Heintz, Klavier

