Senlis Audition d’Orgue Cathédrale de Senlis Senlis, 10 décembre 2023, Senlis. Audition d’Orgue Dimanche 10 décembre, 16h00 Cathédrale de Senlis Entrée libre – Libre participation aux frais Nous avons le grand plaisir de vous convier à notre onzième audition d’orgue de la saison 2023 qui sera donnée par Marc SACRISPEYRE le Dimanche 10 décembre 2023 à 16h.

Marc Sacrispeyre est actuellement organiste titulaire de la Cathédrale de Senlis. Cathédrale de Senlis Place Notre Dame 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T16:00:00+01:00 – 2023-12-10T17:00:00+01:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T16:00:00+01:00 – 2023-12-10T17:00:00+01:00

