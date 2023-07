Concert l’Orgue au marché Cathédrale de Sarlat Sarlat-la-Canéda, 13 mai 2023, Sarlat-la-Canéda.

Sarlat-la-Canéda,Dordogne

Avez-vous déjà entendu le son du grand orgue historique Lépine de la Cathédrale Saint Sacerdos ?

Petit concert sur l’orgue historique Lépine par D. Ferran – accès libre.

Cathédrale de Sarlat

Every Saturday, at 11 Am

Cada sábado, a las 11 de la mañana, un organista tocará en la catedral de Sarlat.

Ideal para descubrir el órgano histórico de la catedral de Sarlat…

Haben Sie schon einmal den Klang der großen historischen Lépine-Orgel in der Kathedrale Saint Sacerdos gehört?

Kleines Konzert auf der historischen Lépine-Orgel von D. Ferran – freier Zugang

