Sarlat-la-Canéda Le Bus de l’orgue en Périgord Cathédrale de Sarlat Sarlat-la-Canéda, 12 juillet 2023, Sarlat-la-Canéda. Le Bus de l’orgue en Périgord 12 juillet – 16 août, les mercredis Cathédrale de Sarlat Ateliers à destination des centres de loisirs sur inscription A la découverte d’un instrument trop souvent méconnu : l’orgue ! Grâce à un bus mobile qui intègre un matériel spécifique permettant une approche ludique et inédite de cet instrument.

Le Bus de l’orgue, création originale du Festival du Périgord Noir, met en place au cours de l’été 2023 des ateliers de découverte de l’orgue à destination des enfants des centres de loisirs de proximité (Périgord Noir).

Ces animations se dérouleront tous les mercredis (du 12 juillet au 16 août) à la cathédrale Saint-Sacerdos de Sarlat avec visite concertante à l’orgue Lépine (1752) de la Cathédrale en compagnie de Bernard Podevin, organiste titulaire. Cathédrale de Sarlat Place du Peyrou – 24200 Sarlat Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@festivalduperigordnoir.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T10:00:00+02:00 – 2023-07-12T12:00:00+02:00

©Sylvie Gorse

