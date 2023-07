[FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ – Saint-Bertrand-de-Comminges] LE TOUPITI BIG BAND & LES DIVASKETS Cathédrale de Saint-Bertrand-de-Comminges Saint-Bertrand-de-Comminges, 12 août 2023, Saint-Bertrand-de-Comminges.

[FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ – Saint-Bertrand-de-Comminges] LE TOUPITI BIG BAND & LES DIVASKETS Samedi 12 août, 10h30, 12h00 Cathédrale de Saint-Bertrand-de-Comminges SPECTACLES : entrée libre dans la limite des places disponibles, annulés en cas de pluie // VISITES TOURISTIQUES, CULTURELLES ET PATRIMONIALES : gratuites sur réservation auprès de Haute-Garonne Tourisme // PETITE RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE

☼ Concert de 12h30 à 17h – Parvis de la cathédrale

IMPROMPTUS DANS LA CITÉ MÉDIÉVALE

La plus grande des petites fanfares pour danser partout et tout le temps

Collectif de cinq joyeux fanfarons réunis pour former un commando d’élite ne craignant aucune embuscade.

Des ambiances les plus raffinées aux plus festives Le Toupiti Big Band se faufile dans tous les lieux, se les approprie et joue avec son auditoire.

Le groupe dispose d’une palette de musiques variée : hot jazz, reggae, valses, biguines, rock and roll…

► Distribution : Nicolas Vezzoni : sousaphone, chant / Alexandre Roger : percussions / Olivier Vigneau : banjo, chant / Jean-François Grabowski : saxophone alto / Laurent Lenain: saxophones soprano et baryton

https://www.youtube.com/watch?v=evf7FUR4vyY

—

☼ Spectacle à 17h – Terrasses Nord de la Cathédrale

Les Femmes de la Mythologie n’ont pas bonne presse

Théâtre lyrique historique et décalé

En quête de reconnaissance, quatre grandes figures féminines de la mythologie se réunissent pour la 2463ème assemblée générale de leur ligue.

Fidèles aux traditions et toujours dans une ambiance harmonieuse (ou presque), elles maintiennent avec ferveur le suivi de l’ordre du jour.

Cependant, il se pourrait que cette énième réunion soit finalement la dernière…

À l’image d’une comédie musicale, théâtre, musique et danse s’entremêlent dans ce nouveau spectacle, toujours avec l’éclectisme et l’humour propres aux Divaskets.

►Distribution : Gabriela Mercado : chant / Coline Lemarchand : chant / Amandine Bontemps : chant / Camille Suffran : chant

https://www.youtube.com/watch?v=lP-EM7bzwwM

—

VISITES TOURISTIQUES, CULTURELLES ET PATRIMONIALES

RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES

10h30 – Visite panoramique et mémorielle de Saint-Bertrand-de-Comminges

Cette balade autour de la ville haute sera l’occasion d’une lecture des paysages de la vallée de la Garonne et de son occupation humaine à travers les siècles.

RDV : Les Olivetains – Parvis de la Cathédrale, 31510 Saint-Bertrand-de-Comminges

Durée : 1h

Jauge : Jusqu’à 30 personnes

12h – Performance de peinture en direct avec Mardis-Gras

Venez vivre l’expérience d’une création en direct avec Le collectif Mardi-gras ! L’occasion idéale pour découvrir leur exposition Speranza (la suite) dans un lieu patrimonial. Leur peinture syncrétique combine « les expressionnismes » avec la mythologie, la bible et les images populaires. Ce monde empli d’humour et de beauté macabres déconcerte. Ici, l’enfer côtoie l’éden.

(séance supplémentaire le 13 août)

RDV : Les Olivetains – Parvis de la Cathédrale, 31510 Saint-Bertrand-de-Comminges

Durée : jusqu’à 18h

De 14h à 19h – Marché d’artisans et de producteurs locaux

Venez découvrir les savoir-faire et produits locaux à travers des démonstrations de nos artisans et producteurs.

RDV : Jardin des Artistes – 31510 Saint-Bertrand-de-Comminges

15h30 – Scylla, Actium, ça tourne !

D’un épisode de la mythologie grecque au célèbre trophée augustéen.

Cette visite conduite par un médiateur du musée archéologique présente l’une des trois parties qui composent une sculpture romaine découverte parmi les vestiges de la ville antique de Lugdunum Convenae en 1926 et 1931. Elle révèle tour à tour les liens qui unissent Scylla, la nymphe transformée en monstre par la magicienne Circé, à la bataille d’Actium et au trophée naval de Saint-Bertrand-de-Comminges.

RDV : Musée archéologique départemental – Musée archéologique départemental

Durée : 30min

Jauge : Jusqu’à 30 personnes

EXPOSITIONS

Mardis-gras (Titos Kontou, Judith Latino, Emilie Payros) « Speranza, la suite… » – peinture – Les Olivétains

Le trophée augustéen et Lugdunum des Convènes, histoire monumentale d’une ville romaine – Musée archéologique départemental

—

RENSEIGNEMENTS FESTIVAL

Spectacles / Concerts

Direction des Arts Vivants et Visuels – Conseil départemental de la Haute-Garonne

05 34 45 58 30

ENTRÉE GRATUITE dans la limite des places disponibles, annulés en cas de pluie.

PETITE RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE

Visites touristiques, culturelles et patrimoniales

GRATUIT SUR RÉSERVATION auprès de Haute-Garonne tourisme

05 61 99 44 00 / bienvenue@tourismehg.com

