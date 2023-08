Opéra en direct Cathédrale de Rouen Rouen, 30 septembre 2023, Rouen.

Opéra en direct Samedi 30 septembre, 18h00 Cathédrale de Rouen Gratuit

À la rentrée, c’est l’Opéra qui vient à vous ! Que vous soyez place de la Cathédrale à Rouen, au cinéma en région ou sur votre canapé à la maison, vous allez vivre une expérience unique.

Ouvrez grand les yeux et les oreilles, c’est la célèbre Carmen, héroïne libre et rebelle du chef-d’œuvre de Bizet, qui vous emmène dans un spectacle aussi sensuel que coloré.

Retrouvez la Carmen des premiers soirs avec, pour l’occasion, une immersion dans la scénographie de sa création en 1875. On a hâte de partager cet événement unique ensemble !

Retrouvez toutes les informations : https://www.operaderouen.fr/programmation/opera-en-direct

Cathédrale de Rouen Place de la Cathédrale, Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.operaderouen.fr/programmation/opera-en-direct/ »}] [{« link »: « https://www.operaderouen.fr/programmation/opera-en-direct »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T18:00:00+02:00 – 2023-09-30T21:00:00+02:00

2023-09-30T18:00:00+02:00 – 2023-09-30T21:00:00+02:00