Concert de Noël de la Maitrise de Reims Cathédrale de Reims Reims, 15 décembre 2023, Reims.

Reims,Marne

La Maîtrise de Reims présente son concert de Noël, avec ses chœurs d’enfants, le chœur d’hommes et le chœur Réminiscence qui aura lieu le Vendredi 15 décembre 2023 à 20h00 à la Cathédrale Notre-Dame de Reims.

200 choristes qui vont vous faire partager leur passion musicale au cœur de notre belle Cathédrale. Ils uniront leur voix sur des chants profanes et sacrés principalement sur le thème de Noël.

Lors de ce concert, vous découvrirez quelques pièces des compositeurs tels que Gabrieli – Mendelssohn – Léontovytch – Chilcott – Rutter ….

2023-12-15 fin : 2023-12-15 . .

Cathédrale de Reims Place Cardinal Lucon

Reims 51100 Marne Grand Est



The Maîtrise de Reims presents its Christmas concert, with its children?s choir, men?s choir and Réminiscence choir, which will take place on Friday, December 15, 2023 at 8:00 pm at Notre-Dame Cathedral in Reims.

200 choristers will share their musical passion in the heart of our beautiful Cathedral. They will unite their voices on secular and sacred songs, mainly on the theme of Christmas.

During this concert, you’ll discover pieces by composers such as Gabrieli? Mendelssohn – Léontovytch ? Chilcott ? Rutter ?

La Maîtrise de Reims presenta su concierto de Navidad, con su coro infantil, su coro masculino y su coro Réminiscence, que tendrá lugar el viernes 15 de diciembre de 2023 a las 20:00 en la catedral Notre-Dame de Reims.

200 coristas compartirán su pasión musical en el corazón de nuestra hermosa Catedral. Unirán sus voces en cantos profanos y sacros, principalmente sobre el tema de la Navidad.

Durante este concierto, descubrirá piezas de compositores como Gabrieli? Mendelssohn – Léontovytch ? Chilcott ? Rutter ?

Die Maîtrise de Reims präsentiert ihr Weihnachtskonzert mit ihren Kinderchören, dem Männerchor und dem Chor Réminiscence, das am Freitag, den 15. Dezember 2023 um 20.00 Uhr in der Kathedrale Notre-Dame de Reims stattfinden wird.

200 Chorsänger werden ihre musikalische Leidenschaft in unserer schönen Kathedrale mit Ihnen teilen. Sie werden ihre Stimmen zu weltlichen und geistlichen Liedern vereinen, die sich hauptsächlich um das Thema Weihnachten drehen.

Bei diesem Konzert werden Sie einige Stücke von Komponisten wie Gabrieli ? Mendelssohn – Leontovytch ? Chilcott ? Rutter ?

Mise à jour le 2023-11-17 par Office de tourisme du Grand Reims