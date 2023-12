Regalia, spectacle sur la cathédrale de Reims Cathédrale de Reims Reims Catégories d’Évènement: Marne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-22 20:00:00

fin : 2023-12-23 00:00:00 Regalia, un spectacle multimédia époustouflant ! A travers une scénarisation en plusieurs actes, revivez l’émotion et la ferveur de la journée du Sacre d’un roi ! Durée : 15 mins de spectacle.

Spectacle de plein air sur la façade de la cathédrale, gratuit et sans réservation. En raison d’un concert de la Maîtrise à la cathédrale, la séance REGALIA cathédrale du vendredi 15 décembre 2023 à 20h est annulée..

Cathédrale de Reims

Reims 51100 Marne Grand Est

