CONCERT DE NOËL – CATHÉDRALE DE METZ Cathédrale de Metz Metz, 2 décembre 2023, Metz.

Metz,Moselle

02-12-2023 : Bénédiction de la crèche

Avec la participation de la Maîtrise de la cathédrale de Metz

03-12-2023 : « Qui était Saint Nicolas ? »

Présentation par Gabriel Normand

03-12-2023 : Concert « Dialogue à deux orgues »

Œuvres de Bach, Vivaldi, Buxtehude

03-12-2023 : Visite commentée par L’Œuvre de la Cathédrale

Sur réservation au 03 87 75 54 61 ou contact@cathedrale-metz.fr. Tout public

Dimanche 2023-12-02 16:00:00 fin : 2023-12-02 . 0 EUR.

Cathédrale de Metz Place d’Armes

Metz 57000 Moselle Grand Est



02-12-2023: Blessing of the crib

With the participation of the Maîtrise of Metz Cathedral

03-12-2023: « Who was Saint Nicholas?

Presentation by Gabriel Normand

03-12-2023: Concert « Dialogue à deux orgues

works by Bach, Vivaldi, Buxtehude

03-12-2023: Guided tour by L??uvre de la Cathédrale

Book in advance on 03 87 75 54 61 or contact@cathedrale-metz.fr

02-12-2023: Bendición de la cuna

Con la participación del Coro de la Catedral de Metz

03-12-2023: « ¿Quién era San Nicolás?

Presentación a cargo de Gabriel Normand

03-12-2023: Concierto « Diálogo a dos órganos

obras de Bach, Vivaldi y Buxtehude

03-12-2023: Visita guiada por L??uvre de la Cathédrale

Reserva obligatoria en el 03 87 75 54 61 o en contact@cathedrale-metz.fr

02-12-2023: Segnung der Krippe

Mit der Teilnahme der Maîtrise de la cathédrale de Metz

03-12-2023: « Wer war der Heilige Nikolaus? »

Vorstellung durch Gabriel Normand

03-12-2023 : Konzert « Dialogue à deux orgues » (Dialog an zwei Orgeln)

werke von Bach, Vivaldi, Buxtehude

03-12-2023 : Kommentierte Besichtigung durch L?uvre de la Cathédrale

Reservierung erforderlich unter 03 87 75 54 61 oder contact@cathedrale-metz.fr

