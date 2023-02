Cathédrale de Lumière, 3 juin 2023, Rouen .

Cathédrale de Lumière

Place de la Cathédrale Rouen Seine-Maritime

2023-06-03 23:00:00 – 2023-06-04

Rouen

Seine-Maritime

Du 2 juin au 30 septembre 2023, les spectacles seront de retour.

Tous les soirs, vous pourrez admirer le spectacle son et lumière d’Illuminations de la Cathédrale de Rouen. Deux spectacles gratuits s’enchaîneront : « Les nouveaux mondes » sur le thème des conquêtes maritimes et « Rendez-vous avec la lumière ! »

autour de celui de la lumière, avec de vrais moments d’interactions avec le public… Cette projection révolutionne le concept en permettant aux spectateurs de participer à la projection depuis leur smartphone.

Tous les soirs, le public sera invité à participer à la création d’une œuvre humaine et collective. Via un QR code, les personnes présentes pourront donner vie à la Cathédrale en agitant leur téléphone, et pourront même déposer une bougie virtuelle sur la façade.

