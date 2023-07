Visite guidée Cathédrale de Jean-Linard Neuvy-Deux-Clochers, 16 septembre 2023, Neuvy-Deux-Clochers.

Visite guidée 16 et 17 septembre Cathédrale de Jean-Linard Visite guidée : 8€ – Visite libre : 4 € – Gratuit pour le moins de 16 ans

Visite guidée de la Cathédrale d’environ 1h : découvrez l’univers de Jean Linard en détail avec accès privilégié à la cour intérieure.

Cathédrale de Jean-Linard Les Poteries 18250 Neuvy-Deux-Clochers Neuvy-Deux-Clochers 18250 Cher Centre-Val de Loire 06 68 03 51 48 https://www.lacathedraledelinard.fr https://www.facebook.com/lacathedraledelinard/ La cathédrale de Jean Linard est un remarquable exemple d’art singulier in situ, présentant un indéniable intérêt esthétique et culturel, considéré par les spécialistes à la hauteur du Palais Idéal du Facteur Cheval, de la Maison Picassiette de Raymond Isidore ou de la Frénouse de Robert Tatin. Située à 2h de Paris, entre Sancerre et La Borne, la Cathédrale de Jean Linard « la plus haute du monde, car elle a pour toit le ciel », s’élance au creux de l’ancienne carrière de silex : c’est un jardin habité par un ensemble architectural et sculptural monumental, avec ses triangles et sa centaine de personnages ; il jouxte la grande maison vernaculaire à la cour carrée, les ateliers de l’artiste et les galeries. Cet ensemble, inscrit au titre des Monuments Historiques depuis 2012, a été entièrement créé par Jean Linard, en autodidacte et sans plan. Une œuvre d’art total où l’architecture, la sculpture, la céramique, la mosaïque et la récupération sont explorées simultanément.

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

