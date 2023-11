Cathédrale de Guillaume Cathédrale de Guillaume Bayeux, 20 décembre 2023, Bayeux.

Bayeux,Calvados

Le nouvel événement hivernal de l’office de tourisme de Bayeux Intercom invite le public à découvrir les visages méconnus de l’histoire médiévale à travers le monde.

Un spectacle immersif destiné aux familles et qui fera appel aux dernières technologies de la projection, de la lumière et du son, pour habiller tout l’intérieur de la Cathédrale. Place à un merveilleux voyage captivant et spectaculaire !.

2023-12-20 18:00:00 fin : 2023-12-20 20:30:00. .

Cathédrale de Guillaume Rue du Bienvenu

Bayeux 14400 Calvados Normandie



Bayeux Intercom Tourist Office’s new winter event invites the public to discover the little-known faces of medieval history around the world.

An immersive show designed for families, using the latest projection, light and sound technologies to decorate the entire interior of the Cathedral. Make way for a marvellous, captivating and spectacular journey!

El nuevo evento de invierno de la Oficina de Turismo Intercom de Bayeux invita al público a descubrir los rostros poco conocidos de la historia medieval de todo el mundo.

Se trata de un espectáculo inmersivo para familias, que utiliza las últimas tecnologías de proyección, iluminación y sonido para vestir el interior de la Catedral. Prepárese para un viaje maravilloso, cautivador y espectacular

Die neue Winterveranstaltung des Fremdenverkehrsamtes von Bayeux Intercom lädt das Publikum ein, die unbekannten Gesichter der mittelalterlichen Geschichte in der ganzen Welt zu entdecken.

Ein immersives Spektakel für Familien, bei dem die neuesten Projektions-, Licht- und Tontechnologien zum Einsatz kommen, um das gesamte Innere der Kathedrale zu verkleiden. Bühne frei für eine wunderbare, fesselnde und spektakuläre Reise!

Mise à jour le 2023-11-03 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité